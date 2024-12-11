Кокорин назвал чемпионат России дерьмом

Спортсмен вспомнил, когда, по его мнению, в ЧМ РФ начали происходить негативные изменения.

Бывший нападающий сборной России Александр Кокорин, ныне выступающий за кипрский "Арис", заявил, что Российская премьер-лига (РПЛ) начала просаживаться по своему статусу еще в 2019 году, когда этот турнир стали покидать сильные иностранные представители. Соответствующее заявление футболист сделал в эфире подкаста Федора Смолова Smol Talk. Он заметил, что когда вышел из тюрьмы, то все еще считался на хорошем уровне игры для страны.

Мы когда из тюрьмы вышли в 2019 году, чемпионат России уже говном был, честно... А потом, когда все хорошие ребята-иностранцы начали уезжать, их просто некем было заменить. Когда был расцвет чемпионата? Во времена противостояния ЦСКА и "Зенита" - с 2005 по 2015-й, наверное. Александр Кокорин, спортсмен

Напомним, что Александр Кокорин вместе с коллегой по сборной России Павлом Мамаевым отбывал тюремный срок по статьям за хулиганство и побои. Мужчину арестовали в октябре 2018 года, а в мае 2019-го судебная инстанция приговорила его к полутора годам лишения свободы. Спустя пять месяцев игрок вышел на свободу по УДО.

Кокорин рассказал, что делает с заработанными миллионами.

Фото и видео: YouTube / Smol Talk