Кокорин рассказал, что делает с заработанными миллионами

Александр Кокорин заметил, что рожденный тратить - копить не может.

Бывший нападающий российской сборной Александр Кокорин, который сейчас выступает за кипрский "Арис", заявил о том, что вкладывал денежные средства в недвижимость для их сохранения. Однако, спортсмен отметил, что в целом не умеет копить сбережения. Соответствующее заявление футболист сделал в эфире подкаста Федора Смолова Smol Talk. Гость эфира признался в том, что перешел в 2020 году в московский "Спартак" просто назло петербургскому "Зениту". Он добавил, что позитивно относится к своему профессиональному периоду в столичном клубе, так как "залутал бабок" больше всего за карьеру и всего за полгода.

Сказали, нужно "Сочи" помочь, и потом тебя за руку обратно вернут. В это я еще поверил, а когда мы спасли "Сочи", в "Зените" мне сказали: "Нет, ты сюда не вернешься". И я просто назло "Зениту" контракт со "Спартаком" подписал... Я покупал недвижимость и строил для сохранения денег, но в итоге понимаю, что жить там не буду. Просто все продам. Отношение к деньгам? Рожденный тратить - копить не может. Это про меня. Александр Кокорин, спортсмен

Напомним, что Александру Кокорину 33 года. Он выступает за "Арис" с 2022 года. Спортсмен стал вместе с командой чемпионом Кипра. Футболист выступал за "Спартак" в осенней части сезона 2020-2021 годов. В зимнее трансферное окно "красно-белые" продали российского форварда в итальянский клуб "Фиорентина". В результате Александр Кокорин защищал цвета "Зенита" с 2016 по 2020 год. Вместе с "сине-бело-голубыми" он стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.

"Вегас" уступил "Далласу", Дорофеев набрал два очка.

Фото и видео: YouTube / Smol Talk