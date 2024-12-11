"Вегас" уступил "Далласу", Дорофеев набрал два очка

На счету хоккеиста 33 очка в нынешнем сезоне НХЛ.

"Вегас" проиграл "Далласу" в овертайме со счетом 3:4 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Ти-Мобайл Арене" в Парадайсе.

Нападающий "Вегаса" Павел Дорофеев набрал два очка по итогам матча. Россиянин забросил третью шайбу в ворота гостей, а также отметился голевой передачей на Томаша Гертла.

В нынешнем сезоне НХЛ Павел Дорофеев провел 51 матч и набрал 33 (22+11) очка.

Ранее мы сообщали, что шайба Романова помогла "Айлендерс" обыграть "Колорадо".

Видео: YouTube / SPORTSNET