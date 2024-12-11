Шайба Романова помогла "Айлендерс" обыграть "Колорадо"

На счету защитника 13 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Айлендерс" обыграли "Колорадо" со счетом 5:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на "Ю-Би-Эс-Арене" в Элмонте.

Защитник "Айлендерс" Александр Романов принял участие в победе своей команды. Россиянин забросил четвертую шайбу в ворота гостей.

В нынешнем сезоне НХЛ Александр Романов провел 35 матчей и набрал 13 (2+11) очков.

Ранее мы сообщали, что дубль и передача Свечникова помогли "Каролине" разгромить "Рейнджерс".

Видео: YouTube / SPORTSNET