Дубль и передача Свечникова помогли "Каролине" разгромить "Рейнджерс"

"Каролина" одержала разгромную победу над "Рейнджерс" со счетом 4:0 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке.
Форвард "Каролины" Андрей Свечников был признан первой звездой матча. Россиянин оформил дубль в ворота хозяев. Он также помог отличиться Себастьяну Ахо.
В нынешнем сезоне НХЛ Андрей Свечников провел 51 матч и набрал 37 (17+20) очков.
Ранее мы сообщали, что передача Зуба помогла "Оттаве" обыграть "Юту".
Видео: YouTube / SPORTSNET
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