Дубль и передача Свечникова помогли "Каролине" разгромить "Рейнджерс"

Форвард был признан первой звездой матча.

"Каролина" одержала разгромную победу над "Рейнджерс" со счетом 4:0 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке.

Форвард "Каролины" Андрей Свечников был признан первой звездой матча. Россиянин оформил дубль в ворота хозяев. Он также помог отличиться Себастьяну Ахо.

В нынешнем сезоне НХЛ Андрей Свечников провел 51 матч и набрал 37 (17+20) очков.

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Видео: YouTube / SPORTSNET