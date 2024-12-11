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Дубль и передача Свечникова помогли "Каролине" разгромить "Рейнджерс"

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Форвард был признан первой звездой матча.

"Каролина" одержала разгромную победу над "Рейнджерс" со счетом 4:0 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке.

Форвард "Каролины" Андрей Свечников был признан первой звездой матча. Россиянин оформил дубль в ворота хозяев. Он также помог отличиться Себастьяну Ахо.

В нынешнем сезоне НХЛ Андрей Свечников провел 51 матч и набрал 37 (17+20) очков.

Ранее мы сообщали, что передача Зуба помогла "Оттаве" обыграть "Юту".

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: андрей свечников, национальная хоккейная лига, хк каролина харрикейнз, хк нью-йорк рейнджерс
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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