Передача Зуба помогла "Оттаве" обыграть "Юту"

"Оттава" одержала победу над "Ютой" со счетом 3:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Канадиен Тайр-центр" в Оттаве.
Защитник "Оттавы" Артем Зуб принял участие в победе своей команды. Россиянин помог отличиться Ридли Грейгу, забросившему первую шайбу в ворота гостей.
В нынешнем сезоне НХЛ Артем Зуб провел 25 матчей и набрал 5 (2+3) очков.
Ранее мы сообщали, что "Рейнджерс" уступили "Колорадо", Панарин набрал два очка.
Видео: YouTube / SPORTSNET
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