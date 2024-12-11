Передача Зуба помогла "Оттаве" обыграть "Юту"

Защитник набрал пять очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Оттава" одержала победу над "Ютой" со счетом 3:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Канадиен Тайр-центр" в Оттаве.

Защитник "Оттавы" Артем Зуб принял участие в победе своей команды. Россиянин помог отличиться Ридли Грейгу, забросившему первую шайбу в ворота гостей.

В нынешнем сезоне НХЛ Артем Зуб провел 25 матчей и набрал 5 (2+3) очков.

Ранее мы сообщали, что "Рейнджерс" уступили "Колорадо", Панарин набрал два очка.

Видео: YouTube / SPORTSNET