"Рейнджерс" уступили "Колорадо", Панарин набрал два очка

На счету россиянина 52 очка в нынешнем сезоне НХЛ.

"Рейнджерс" проиграли "Колорадо" со счетом 4:5 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на арене "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке.

Нападающий "Рейнджерс" Артемий Панарин набрал два очка по итогам встречи. Россиянин забросил четвертую шайбу в ворота гостей, а также отметился голевой передачей на Винсента Трочека.

В нынешнем сезоне НХЛ Артемий Панарин провел 47 матчей и набрал 52 (21+31) очка.

Ранее мы сообщали, что передача Капризова помогла "Миннесоте" обыграть "Чикаго".

Видео: YouTube / SPORTSNET