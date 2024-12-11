"Рейнджерс" уступили "Колорадо", Панарин набрал два очка

"Рейнджерс" проиграли "Колорадо" со счетом 4:5 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на арене "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке.
Нападающий "Рейнджерс" Артемий Панарин набрал два очка по итогам встречи. Россиянин забросил четвертую шайбу в ворота гостей, а также отметился голевой передачей на Винсента Трочека.
В нынешнем сезоне НХЛ Артемий Панарин провел 47 матчей и набрал 52 (21+31) очка.
Ранее мы сообщали, что передача Капризова помогла "Миннесоте" обыграть "Чикаго".
Видео: YouTube / SPORTSNET
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