Передача Капризова помогла "Миннесоте" обыграть "Чикаго"

Форвард набрал 52 очка в нынешнем сезоне НХЛ.

"Миннесота" одержала победу над "Чикаго" со счетом 4:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Юнайтед-центр" в Чикаго.

Форвард "Миннесоты" Кирилл Капризов принял участие в победе своей команды. Россиянин помог отличиться Йоэлю Эрикссону Эку, забросившему третью шайбу в ворота хозяев.

В нынешнем сезоне НХЛ Кирилл Капризов провел 37 матчей и набрал 52 (23+29) очка.

Ранее мы сообщали, что "Даллас" одержал победу над "Сент-Луисом", Дадонов был признан второй звездой матча.

Видео: YouTube / SPORTSNET