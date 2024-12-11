Передача Капризова помогла "Миннесоте" обыграть "Чикаго"

"Миннесота" одержала победу над "Чикаго" со счетом 4:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Юнайтед-центр" в Чикаго.
Форвард "Миннесоты" Кирилл Капризов принял участие в победе своей команды. Россиянин помог отличиться Йоэлю Эрикссону Эку, забросившему третью шайбу в ворота хозяев.
В нынешнем сезоне НХЛ Кирилл Капризов провел 37 матчей и набрал 52 (23+29) очка.
Ранее мы сообщали, что "Даллас" одержал победу над "Сент-Луисом", Дадонов был признан второй звездой матча.
Видео: YouTube / SPORTSNET
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