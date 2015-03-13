Футболист играл за сине-бело-голубых с 2016-го по 2020 год.

Нападающий киприотского "Ариса" Александр Кокорин назвал причину ухода из "Зенита". Об этом он рассказал в интервью "Спорт-экспрессу".

По словам 34-летнего игрока, он мог остаться играть за сине-бело-голубых до конца карьеры, если бы не ситуация с тюремным заключением. Кокорин отметил, что после той истории "большие дяди" решили, что он не останется в "Зените".

Никаких обид на "Зенит" не осталось – это моя стопроцентная вина. Александр Кокорин, нападающий "Ариса"

Напомним, Александр Кокорин играл в "Зените" с 2016-го по 2020 год. В составе сине-бело-голубых нападающий стал чемпионом России. На его счету 92 матча и 34 забитых гола.

Фото: fc-zenit.ru