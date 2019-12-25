Семак оценил игру "Зенита" в нынешнем сезоне РПЛ

Сине-бело-голубые идут на четвертом месте в турнирной таблице.

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак оценил игру команды в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит "Матч ТВ".

Семак отметил, что у сине-бело-голубых были проблемы на старте сезона, когда команда находилась в середине турнирной таблицы. Он подчеркнул, что команда работала над этой ситуацией, чтобы исправить ее в лучшую сторону.

Впереди еще очень много работы. Посмотрим, как мы пройдём эту часть чемпионата до зимней паузы. Сергей Семак, главный тренер "Зенита"

В нынешнем сезоне РПЛ "Зенит" идет на четвертом месте в турнирной таблице, набрав 20 очков после 11 туров. Команда отстает от лидирующего ЦСКА на четыре балла.

Ранее мы сообщали, что "Зенит" хочет приобрести защитника "Крузейро" Кайки.

Фото: Piter.tv