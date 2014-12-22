"Зенит" хочет приобрести защитника "Крузейро" Кайки

Бразильский клуб намерен получить за трансфер игрока минимум 10 млн евро.

Защитник бразильского "Крузейро" Кайки попал в сферу интересов "Зенита". Об этом сообщает издание Globo.

По информации источника, сине-бело-голубые направили официальный запрос по трансферу 22-летнего футболиста. "Крузейро" намерен получить за Кайки минимум 10 млн евро. Однако ожидается, что потенциальная сделка будет заключена на существенно большую сумму.

Кайки играет в "Крузейро" с 2023 года. В нынешнем сезоне защитник провел за клуб 40 матчей во всех турнирах и забил один гол.

Фото: cruzeiro.com.br (Gustavo Aleixo)