"Зенит" готов продать Жерсона

Футбольный клуб "Зенит" готов расстаться с полузащитником Жерсоном. Об этом сообщил журналист Хорхе Никола в видео на своем YouTube-канале.

По информации источника, сине-бело-голубые намерены продать 28-летнего бразильца. Руководство "Зенита" недовольно медлительностью хавбека и хотело бы выручить с его продажи 25 млн евро. Он может покинуть команду в зимнее трансферное окно.

Жерсон перешел в "Зенит" летом 2025 года. Полузащитник провел за клуб шесть матчей во всех турнирах и не отметился голевыми действиями. В СМИ неоднократно появлялись слухи о желании футболиста сменить команду из-за проблем с адаптацией.

Фото: fc-zenit.ru