Стрелки-гонщики скрылись от полицейских во Фрунзенском районе

Сейчас стражи порядка пытаются остановить злоумышленников.

В Купчино злоумышленники открыли огонь из автомобиля Kia. Горожане услышали выстрелы на проспекте Славы.

По информации Piter.tv, правоохранители ввели план "Перехват", чтобы поймать хулиганов. Известно, что после нескольких выстрелов белая иномарка скрылась. По предварительным данным, автомобиль уехал в сторону метро "Бухарестская".

Сейчас стражи порядка пытаются остановить злоумышленников. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: В Щеглово грузовик врезался в многоквартирный дом.

Фото: Piter.tv