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В Щеглово грузовик врезался в многоквартирный дом
Сегодня, 10:19
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В Щеглово грузовик врезался в многоквартирный дом

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По словам свидетелей аварии, автомобилист был пьян и запутался в педалях.

В Щеглово горе-водитель на грузовике врезался в жилой дом. Очевидцы сняли на видео маневры автомобилиста. Его опубликовали в группе "Питер | Читай Пиши Люби" социальной сети "ВКонтакте".

Сначала машина сбила металлический забор, затем отъехала назад. Растерянный водитель от стресса въехал "задом" в многоквартирный дом. 

По словам свидетелей аварии, автомобилист был пьян и запутался в педалях. По предварительным данным, никто не пострадал. Подробности уточняется.

Ранее на Piter.tv: ночью на Парашютной 15 спасателей тушили дом.

Видео: ВКонтакте / Питер | Читай Пиши Люби

Теги: грузовик врезался в дом, дпс, полиция, пьяный водитель, щеглово
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, ДТП, Новости Ленинградской области, Картина дня,

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