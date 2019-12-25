В Щеглово грузовик врезался в многоквартирный дом

По словам свидетелей аварии, автомобилист был пьян и запутался в педалях.

В Щеглово горе-водитель на грузовике врезался в жилой дом. Очевидцы сняли на видео маневры автомобилиста. Его опубликовали в группе "Питер | Читай Пиши Люби" социальной сети "ВКонтакте".

Сначала машина сбила металлический забор, затем отъехала назад. Растерянный водитель от стресса въехал "задом" в многоквартирный дом.

По словам свидетелей аварии, автомобилист был пьян и запутался в педалях. По предварительным данным, никто не пострадал. Подробности уточняется.

Ранее на Piter.tv: ночью на Парашютной 15 спасателей тушили дом.

Видео: ВКонтакте / Питер | Читай Пиши Люби