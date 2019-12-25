Ночью на Парашютной 15 спасателей тушили дом

По предварительным данным, никто не пострадал.

В Приморском районе ночью вспыхнул одноэтажный деревянный домик. Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 04:38. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Пламя отправились тушить 15 спасателей и три спецмашины. Через 40 минут сотрудники пожарной части потушили здание.

Известно, что огонь успел перекинуться на три бытовки. Пламя локализовали.

По предварительным данным, никто не пострадал. На данный момент устанавливается причина возгорания. Проводится проверка.

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Фото: ВКонтакте / Дорожный инспектор