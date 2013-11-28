На Вербной лазурный автобус попал в ДТП

Иномарка и общественный транспорт не поделили дорогу.

Сегодня, 16 июля, на Вербной улице столкнулись лазурный автобус и легковушка. Об этом сообщили в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в соцсети "ВКонтакте".

Дорогу не поделили современный автобус и Hyundai Solaris. Кто стал виновником аварии, пока не выяснили. По предварительным данным, никто не пострадал. По факту ДТП началась проверка. Подробности уточняются.

Не сгорит, так разобьют, не разобьют, так сгорит. Комментатор

Напомним, сегодня на проспекте Королева такой же автобус вспыхнул. Пассажирам пришлось идти домой пешком.

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Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб