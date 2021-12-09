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Новый автобус вспыхнул на проспекте Королева

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Никто не пострадал.

Новый лазурный автобус вспыхнул в Приморском районе. Об этом сообщили в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в соцсети "ВКонтакте". 

Задымление заметили в транспортном средстве на проспекте Королева около ЖК "Граффити". В региональной пресс-службе МЧС отметили, что у автобуса выгорел моторный отсек. 

Спасатели вовремя потушили возгорание. В результате случившегося никто не пострадал.

Ранее на Piter.tv: в музее Александра Блока на улице Декабристов произошел серьезный пожар.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: горит автобус, жк граффити, проспект королева
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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