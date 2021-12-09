Новый автобус вспыхнул на проспекте Королева

Никто не пострадал.

Новый лазурный автобус вспыхнул в Приморском районе. Об этом сообщили в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в соцсети "ВКонтакте".

Задымление заметили в транспортном средстве на проспекте Королева около ЖК "Граффити". В региональной пресс-службе МЧС отметили, что у автобуса выгорел моторный отсек.

Спасатели вовремя потушили возгорание. В результате случившегося никто не пострадал.

Ранее на Piter.tv: в музее Александра Блока на улице Декабристов произошел серьезный пожар.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург