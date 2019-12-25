В музее Александра Блока на улице Декабристов произошел серьезный пожар

Сегодня, 16 июля, в музее-квартире Александра Блока произошел пожар. Сотрудники МЧС в составе 22 человек отправились тушить дом № 57 по улице Декабристов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 13:35. Выяснилось, что в 7-комнатной коммунальной квартире выгорели комната и коридор. Огонь распространился по обстановке площадью 25 "квадратов". Пожарные вывели на улицу 13 человек.
В 14:03 пожару присвоили ранг 1-БИС. В 14:13 пламя потушили. В операции задействовали пять спецмашин. Причина возгорания уточняется.
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Фото: ВКонтакте / Музей-квартира Александра Блока
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