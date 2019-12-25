Мужчина устроил стрельбу на детской площадке в Красногвардейском районе

В Петербурге не сошлись мнениями жители Астраханской и Саратовской областей.

В Красногвардейском районе злоумышленник устроил стрельбу на детской площадке, в результате которой пострадал житель Саратовской области. Об этом сообщили в прессс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В среду, 13 июля, во дворе дома № 15 по проспекту Ударников, мужчина напал на горожанина с пистолетом после того, как между ними возник конфликт. На место случившегося прибыли полицейские. На детской площадке они обнаружили с травматическим ранением 32-летнего пострадавшего. Мужчина был госпитализирован в медицинское учреждение.

Позже стражи порядка выяснили, что у получившего ранение молодого человека возник конфликт с пятью неизвестными мужчинами, один из которых выстрелил в него из травматического пистолета, после чего дебоширы убежали.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". В пятницу, 15 июля, у дома № 9 по Владимирскому проспекту правоохранители задержали 36-летнего ранее судимого жителя Астраханской области. Его подозревают в нападении на уроженца Саратовской области.

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Фото: Piter.tv