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Появилась информация о состоянии подростков, которые пострадали в ДТП на Репищевой

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Трое несовершеннолетних попали в больницу.

В Приморском районе подростки на каршеринге попали в ДТП. 17-летний юноша арендовал машину, воспользовавшись подложным аккаунтом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. 

Инцидент произошел ночью 16 июля в 1:15. Школьники взяли "Ниссан Кашкай" и поехали кататься по городу. У дома № 11 по Репищевой улице иномарка влетела в автобус. В результате столкновения автомобиль перевернулся. 

Трое несовершеннолетних попали в больницу. Водитель находится в тяжелом состоянии, пассажиры –  в состоянии средней степени тяжести. 

Ранее на Piter.tv: иномарка Audi убегала от патрульной машины и врезалась в Kia на Лиговском проспекте.

Видео: пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти

 

Теги: дтп на репищевой улице, пострадали подростки
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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