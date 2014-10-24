Появилась информация о состоянии подростков, которые пострадали в ДТП на Репищевой

Трое несовершеннолетних попали в больницу.

В Приморском районе подростки на каршеринге попали в ДТП. 17-летний юноша арендовал машину, воспользовавшись подложным аккаунтом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Инцидент произошел ночью 16 июля в 1:15. Школьники взяли "Ниссан Кашкай" и поехали кататься по городу. У дома № 11 по Репищевой улице иномарка влетела в автобус. В результате столкновения автомобиль перевернулся.

Трое несовершеннолетних попали в больницу. Водитель находится в тяжелом состоянии, пассажиры – в состоянии средней степени тяжести.

Ранее на Piter.tv: иномарка Audi убегала от патрульной машины и врезалась в Kia на Лиговском проспекте.

Видео: пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти