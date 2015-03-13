В Гатчинском районе Ленобласти в результате аварии пострадали два подростка

Полиция проводит проверку и устанавливает детали произошедшего.

14 августа около 17:05 в Гатчинском районе Ленобласти на 76-м километре трассы "Санкт-Петербург — Псков" произошло ДТП, в результате которого пострадали два подростка. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

За рулем "Фольксвагена" находилась 39-летняя женщина. При развороте водительница не убедилась в безопасности маневра и столкнулась с грузовиком "МАН" – им управлял 36-летний мужчина.

Мальчик и девочка 2014 г. р., пассажиры автомобиля "Фольксваген", были госпитализированы в тяжелом состоянии. Полиция проводит проверку и устанавливает детали произошедшего.

Ранее мы сообщали о том, что на улице Коллонтай водитель сбил на пешеходном переходе школьника на самокате.

Фото: Piter.TV