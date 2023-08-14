На улице Коллонтай водитель сбил на пешеходном переходе школьника на самокате

Вечером в воскресенье, 13 августа, у дома на улице Коллонтай мужчина сбил школьника на самокате.
Как стало известно Piter.TV, водитель авто двигался по улице Бадаева и поворачивал на улицу Коллонтай. В этот момент дорогу на пешеходном переходе проезжал на самокате ученик 10 класса местной школы.
В результате ДТП потерпевший юноша был госпитализирован в больницу в состоянии средней степени тяжести здоровью. В 2023 году водитель авто не привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.
Ранее сообщалось, что на проспекте Мечникова в результате ДТП погиб мотоциклист.
Видео: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти
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