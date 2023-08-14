На улице Коллонтай водитель сбил на пешеходном переходе школьника на самокате

В Невском районе Петербурга иномарка сбила несовершеннолетнего пешехода. Мальчик пересекал проезжую часть на самокате.

Вечером в воскресенье, 13 августа, у дома на улице Коллонтай мужчина сбил школьника на самокате.

Как стало известно Piter.TV, водитель авто двигался по улице Бадаева и поворачивал на улицу Коллонтай. В этот момент дорогу на пешеходном переходе проезжал на самокате ученик 10 класса местной школы.

В результате ДТП потерпевший юноша был госпитализирован в больницу в состоянии средней степени тяжести здоровью. В 2023 году водитель авто не привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

Ранее сообщалось, что на проспекте Мечникова в результате ДТП погиб мотоциклист.

Видео: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти