На проспекте Мечникова в результате ДТП погиб мотоциклист

Известно, что в 2023 году погибший привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД 25 раз.

В воскресенье, 13 августа, на проспекте Мечникова произошла смертельная авария, в результате которой погиб мотоциклист 1973 года рождения. Об этом стало известно Piter.TV.

Установлено, что жертва ДТП, управляя своим мотоциклом Харлей-Дэвидсон, двигаясь по территории гаражного кооператива, при неизвестных обстоятельствах совершил наезд на бетонное ограждение с последующим наездом на припаркованную иномарку Киа-Сид. В результате мотоциклист погиб на месте.

Известно, что в 2023 году погибший привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД 25 раз.

Ранее мы сообщили о том, что по факту ДТП с участием школьницы проводится проверка.

Фото: Pxhere