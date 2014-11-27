По факту ДТП с участием школьницы проводится проверка

Авария произошла 11 августа в 18:40 у дома 2 по улице Восстановления.

В субботу, 12 августа, в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти сообщили о проводимой проверки по факту ДТП, в котором пострадала ученица 9 класса.

Авария произошла 11 августа в 18:40 у дома 2 по улице Восстановления. 35-летний водитель "Опеля", двигаясь по улице Красных командиров от улицы 1-го Мая, совершил наезд на 15-летнюю школьницу. Девочка переходила дорогу по диагонали.

В результате ДТП несовершеннолетняя пострадала, ее госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

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Фото: Piter.TV