  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
По факту ДТП с участием школьницы проводится проверка
Сегодня, 13:20
175
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

По факту ДТП с участием школьницы проводится проверка

0 0

Авария произошла 11 августа в 18:40 у дома 2 по улице Восстановления.

В субботу, 12 августа, в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти сообщили о проводимой проверки по факту ДТП, в котором пострадала ученица 9 класса.

Авария произошла 11 августа в 18:40 у дома 2 по улице Восстановления. 35-летний водитель "Опеля", двигаясь по улице Красных командиров от улицы 1-го Мая, совершил наезд на 15-летнюю школьницу. Девочка переходила дорогу по диагонали. 

В результате ДТП несовершеннолетняя пострадала, ее госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. 

Ранее на Piter.TV: ночью 12 августа на Мойке горел катер.

Фото: Piter.TV

Теги: госпитализация, дтп со школьницей
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии