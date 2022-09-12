Ночью 12 августа на Мойке горел катер

Людей на борту не было.

Сегодня ночью, 12 августа, в 00:52 на набережной реки Мойки, у дома 38 вспыхнул катер. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу и Ленобласти.

В судне, длина которого 9 метров, произошло горение по всей площади. Людей на борту не было.

К 01:16 пожар ликвидировали. Сведения о пострадавших не поступали. К тушению привлекались четыре единицы техники и 21 человек личного состава МЧС. Детали произошедшего выясняются.

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