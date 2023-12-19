На месте бутика Cartier в Петербурге открылся магазин бренда с Урала

Garage est.2016 специализируется на создании женской и мужской одежды из хлопка, вискозы и экокожи.

Площади бутика Cartier на набережной Мойки в Петербурге занял бренд одежды Garage est.2016 с Урала. Об этом 5 июля пишет издание "РИА Новости", ссылаясь на пресс-службу консалтинговой компании NF Group.

Garage est.2016 специализируется на создании женской и мужской одежды из хлопка, вискозы и экокожи. Его пространство теперь находится на площади 320 "квадратов".

Бутик занимает два этажа. Торговое пространство оформлено в классическом стиле. С 2010-го по 2022-й год это помещение занимал французский бренд ювелирных изделий Cartier. Представитель NF Group

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге может появиться китайский аналог H&M.

Фото: Garage est.2016