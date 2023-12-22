В Петербурге задержали подозреваемую в изготовлении и обороте порнографии

Подозреваемая была доставлена в отдел полиции Центрального района города.

В субботу, 2 марта, у дома 67 по набережной реки Мойки полиция задержала находящуюся в федеральном розыске 27-летнюю местную жительницу. Ее разыскивали за совершение преступления по ч. 3 ст. 242 УК РФ (незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов), сообщает 3 марта пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Установлено, что 23 марта 2023 года петербурженка, с целью извлечения дохода, осуществляла незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов с использованием интернета. Подозреваемая была доставлена в отдел полиции Центрального района города.

Ранее мы рассказывали о том, что подозреваемого в изнасилованиях изобличили в создании детского порно.

Фото: Piter.TV