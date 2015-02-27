Житель Петербурга снял более 250 порнофотографий с семилетним ребенком

Скандальный фотограф из Купчино сломал жизнь мальчика из-за съемок.

Завершено расследование в отношении фотографа из Санкт-Петербурга, обвиняемого в создании порнографических снимков с участием 7-летнего мальчика в общественных местах Фрунзенского района.

Следственные органы Санкт-Петербурга завершили расследование уголовного дела в отношении 34-летнего местного жителя. Мужчине инкриминируют изготовление порнографических материалов с участием несовершеннолетнего, не достигшего 12-летнего возраста. По данным следствия, обвиняемый осуществлял запрещенную съемку в период с февраля по июнь текущего года. Фотосессии проводились в квартире на Бухарестской улице, а также в торговом центре и парковых зонах Фрунзенского района. В результате противоправных действий было создано 256 фотографий порнографического содержания.

Правонарушение пресекла гражданка, ставшая свидетельницей одной из уличных съемок и сообщившая об этом в полицию. В ходе оперативных мероприятий и обыска по месту жительства подозреваемого были изъяты технические носители с неоспоримыми уликами.

Обвиняемый полностью признал свою вину после предъявления собранных доказательств. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу. Представители СКР отметили, что злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу