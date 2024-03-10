Фигуранты дела о хищении 317 млн рублей у Долиной не признали вину

Потерпевшая от мошенников исполнительница не пришла на судебное заседание.

Четверо фигурантов уголовного дела о мошенничестве на общую сумму в 317 миллионов рублей с квартирой народной артистки России Ларисы Долиной не признали свою вину. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "ТАСС" сделал один из участников процесса, происходящего в Балашихинском городском суде перед началом заседания. Также сегодня инстанция приняла решение о закрытии слушания по данному расследованию.

Никто из фигурантов вину не признает. источник СМИ

Напомним, что в настоящее время на скамье подсудимых находятся четверо подозреваемых. В списке государственного обвинения значится сотрудница одной из столичных библиотек Анжела Цырульникова, ранее судимые уроженец города Казани Артур Каменецкий и житель Йошкар-Олы Дмитрий Леонтьев. Последним из фигурантов расследования стал 21-летний житель Тольятти Андрей Основа.

Фигуранты дела об афере с квартирой Ларисы Долиной должны вернуть ей 69 млн рублей.

Фото: Piter.tv