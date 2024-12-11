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Фигуранты дела об афере с квартирой Ларисы Долиной должны вернуть ей 69 млн рублей

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Суд учел доводы и позицию прокуратуры.

Судебная инстанция удостоверила иск прокурора в интересах российской певицы Ларисы Долиной, обманутой телефонными мошенниками. В результате одобрено возмещение истице с ответчиков 69 миллионов рублей. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы Генеральной прокуратуры России. Речь  идет о двух подозреваемых. Они выплатят денежные средства за неосновательное обогащение, а также проценты за пользование чужими денежными средствами.

С учетом позиции прокуратуры города Йошкар-Олы Республики Марий Эл суд удовлетворил исковое заявление прокуратуры Центрального административного округа Москвы в интересах народной артистки.

пресс-служба Генпрокуратуры РФ

В Петербурге женщина представлялась курьером и похищала обувь.

Фото и видео: Telegram / Генеральная прокуратура России

Теги: генпрокуратура, лариса долина, мошенничество
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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