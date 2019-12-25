Подозреваемого в изнасилованиях изобличили в создании детского порно

Мужчина работал доставщиком еды.

В конце ноября в поселке Шушары задержали доставщика продуктов, который работал в крупном российском сервисе. Курьера обвинили в нескольких изнасилованиях. Потерпевшими оказались петербургские школьницы. Сегодня, 5 декабря, Piter.tv стало известно, что злоумышленник снимал половые акты с детьми на камеру. У него нашли видео.

Правоохранители выяснили, что с апреля 2017 по март 2023 года подозреваемый фотографировал и снимал девочек на камеру. Он планировал создавать фильмы 18+ с участием детей. Пострадавшие не давали согласие на съемки.

Действия извращенца квалифицировали как незаконное изготовление и оборот порнографии. Кроме того, мужчину обвинили в сборе, хранении, использовании и распространении информации о частной жизни лица без его согласия.

На злоумышленника завели несколько уголовных дел. Сейчас доставщик еды находится под стражей.

Известно, что подозреваемый был полностью изобличен и дал признательные показания в том, что:

– в период с июня 2018 года по июнь 2019 года совершал неоднократные половые сношения с 15-летней С., а также в период с января 2019 года по май 2019 года изнасиловал её;

– в период с апреля 2017 года по июнь 2019 года совершал неоднократные половые сношения и развратные действия в отношении 16-летней Г.

– в начале марта 2023 года совершил изнасилование 16-летней Д.

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Фото: Piter.tv