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Жителя Ленобласти убили после игры в карты на жизнь
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Жителя Ленобласти убили после игры в карты на жизнь

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В совершении убийства признался друг погибшего.

Накануне, 4 декабря, в Выборгском районе Ленобласти убили мужчину, который играл в карты на жизнь. Инцидент произошел в поселке Советский на Привокзальной улице в доме № 15. 

По информации Piter.tv, мужчина умер от ножевых ранений в живот. 41-летний житель Ленобласти скончался до прибытия медиков.

На месте случившегося оказался пьяный собутыльник 1967 года рождения. Убийство произошло в его квартире. Мужчина рассказал, что после совместного распития спиртных напитков во время игры в карты на жизнь он нанес четыре удара ножом в область груди и живота товарища. 

На месте случившегося также находилась выпившая бывшая жена подозреваемого в убийстве. Именно она вызвала бригаду скорой помощи и полицейских.

Правоохранители завели уголовное дело. Товарища убитого задержали и поместили в изолятор. Известно, что у мужчины есть судимость. 

Ранее на Piter.tv: девочка попала в реанимацию после падения на мешок со спицами у петербургского ТРК.

Фото: Piter.tv

Теги: ленобласть, полиция, убийство
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости Ленинградской области,

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