Девочка попала в реанимацию после падения на мешок со спицами у петербургского ТРК

Пострадавшая находится в тяжёлом состоянии. У неё диагностировали проникающее ранение правой половины грудной клетки и ранение легкого.

В вечером в понедельник, 4 декабря, бригадой скорой медицинской помощи из ТРК "на Планерной улице госпитализирована девятилетняя девочка в тяжёлом состоянии. Как стало известно Piter.TV, школьница споткнулась и упала на пакет со спицами.

Пострадавшая помещена в реанимацию с проникающим ранением правой половины грудной клетки и ранением легкого. По словам матери ребёнка, происшествие произошло у входа в ТРК. Девочка споткнулась по неосторожности и упала на мешок со спицами, который мать купила для вязания.

Семья полная, многодетная, на учете в ОДН не состоит.

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Фото: Piter.TV