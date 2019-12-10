Петербуржец перед днём рождения попал в больницу с отравлением мухоморами

Врачи поместили мужчину в реанимацию.

Своё 37-летие встретил в реанимации житель Невского района Петербурга. В больнице он оказался из-за грибов, которые всем нам с детства запрещали есть.

Как стало известно Piter.tv, около часа ночи 30 ноября мужчину привезли в больницу из квартиры по улице Бабушкина. Его доставили в тяжёлом состоянии в судорожном припадке. Врачи поместили мужчину в реанимацию.

Пациенту 30 ноября исполнилось 37 лет. Проводится проверка по данному факту.

Ранее в Роспотребнадзоре предупредили об опасности БАДов с мухоморами. В НИИ Джанелидзе 9 мая попал мужчина с отравлением БАДами, в составе которых был мухомор в сушёном виде. Он пил их, чтобы успокоить нервы и быстрее засыпать.

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