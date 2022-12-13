В Роспотребнадзоре предупредили об опасности БАДов с мухоморами

Несколько дней назад петербуржец попал в больницу после употребления таких БАДов для улучшения сна.

В Роспотребнадзоре напомнили, что употреблять БАДы без консультации с врачом запрещено. Тем более, если речь идёт о добавках, в составе которые есть мухоморы: они категорически запрещены. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В НИИ Джанелидзе 9 мая попал мужчина с отравлением БАДами, в составе которых мухомор в сушёном виде. Он пил их, чтобы успокоить нервы и быстрее засыпать.

Когда препарат перестал действовать, петербуржец самостоятельно увеличил дозу, и ему стало плохо. Специалисты Роспотребнадзора отметили, что хороший сон при приёме мухоморов – это миф!

Фото: Piter.tv