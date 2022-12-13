Петербуржец переел мухоморов для успокоения нервов и улучшения сна

Петербуржец попал в больницу из-за мухоморов, которые он употреблял для успокоения нервов и улучшения сна. Об этом стало известно Piter.tv.
Как рассказала девушка 39-летнего петербуржца, он в интернете заказал мухоморы в капсулах, которые продавались в качестве БАДов. Мужчина употреблял их, так как последнее время стал сильно нервничать и плохо спать.
Теперь петербуржец с острым отравлением грибами находится в отделении токсикологии.
НИИ скорой помощи: "Люди боятся вакцинироваться, но не боятся есть мухоморы для укрепления иммунитета".
Фото: Piter.tv
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