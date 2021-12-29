НИИ скорой помощи: "Люди боятся вакцинироваться, но не боятся есть мухоморы для укрепления иммунитета"

В НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе периодически поступают пациенты с экзотическими диагнозами. Об этом "Петербургскому дневнику" рассказал главврач НИИ скорой помощи Антон Повзун.
Из экзотики могу привести случаи отравлений при соприкосновении с кораллами. Если без перчаток и защиты чистить аквариум и дотронуться до кораллов, может произойти отравление.
Антон Повзун, главврач НИИ скорой помощи
Также за прошедший год в Токсикологический центр поступили не менее 10 пациентов с отравлением мухоморами. Некоторые утверждали, что употребляли их для поднятия иммунитета против коронавируса.
Нас всех это поражает: люди боятся вакцинироваться, но не боятся ставить эксперименты на себе, употребляя мухоморы!
Антон Повзун, главврач НИИ скорой помощи
На выходных четырехлетний петербуржец отравился ароматизатором для автомобиля.
Фото: Piter.tv
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