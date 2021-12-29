В комздраве озвучили свою версию избиения пациента в НИИ Скорой помощи

В ведомстве сообщили, что у охранника не оставалось выбора.

В комитете по здравоохранению Петербурга прокомментировали случай с избиением пациента НИИ Скорой помощи им.Джанелидзе. По словам пресс-службы ведомства, пациент сам накинулся на сотрудников — им пришлось защищаться.

Как ранее писал Piter.TV, инцидент произошел 16 января. Удары пациенту нанес охранник. В комитете по здравоохранению рассказали об итогам служебного расследования: были просмотрены видео с камер наблюдения, опрошен персонал.

Мужчина поступил в медучреждение с с челюстно-лицевой травмой, повреждениями мягких тканей лица и очевидными признаками алкогольного опьянения. Его направили на компьютерную томографию. Там пациент разбушевался и напал на специалиста лучевой диагностики. На помощь прибыли охранники.

Пытаясь усмирить буйного пациента, один из охранников получил удары по голове и лицу, после чего пациент набросился на него и начал душить. В рамках самообороны охрана была вынуждена применить силу. комитет по здравоохранения.

После этого пациента осмотрели медики, поставили диагноз, провели ряд процедур и отправили домой. Охранник и специалист лучевой диагностики пошли в травмпункт, чтобы зафиксировать побои.

Ранее Piter.TV показал очереди в травматологическом отделении НИИ Скорой помощи.

Фото: Piter.TV