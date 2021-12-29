  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В комздраве озвучили свою версию избиения пациента в НИИ Скорой помощи
Сегодня, 16:56
82
nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

В комздраве озвучили свою версию избиения пациента в НИИ Скорой помощи

0 0

В ведомстве сообщили, что у охранника не оставалось выбора.

В комитете по здравоохранению Петербурга прокомментировали случай с избиением пациента НИИ Скорой помощи им.Джанелидзе. По словам пресс-службы ведомства, пациент сам накинулся на сотрудников — им пришлось защищаться.

Как ранее писал Piter.TV, инцидент произошел 16 января. Удары пациенту нанес охранник. В комитете по здравоохранению рассказали об итогам служебного расследования: были просмотрены видео с камер наблюдения, опрошен персонал. 

Мужчина поступил в медучреждение с  с челюстно-лицевой травмой, повреждениями мягких тканей лица и очевидными признаками алкогольного опьянения. Его направили на компьютерную томографию. Там пациент разбушевался и напал на специалиста лучевой диагностики. На помощь прибыли охранники. 

Пытаясь усмирить буйного пациента, один из охранников получил удары по голове и лицу, после чего пациент набросился на него и начал душить. В рамках самообороны охрана была вынуждена применить силу.

комитет по здравоохранения. 

После этого пациента осмотрели медики, поставили диагноз, провели ряд процедур и отправили домой. Охранник и специалист лучевой диагностики пошли в травмпункт, чтобы зафиксировать побои. 

Ранее Piter.TV показал очереди в травматологическом отделении НИИ Скорой помощи. 

Фото: Piter.TV

Теги: избиение, нии скорой помощи, охранник
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии