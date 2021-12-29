Видео: в НИИ Джанелидзе образовалась огромная очередь в приемном покое

Пациенты лежат в коридорах.

В НИИ имени Джанелидзе в приемном покое собралась толпа из пациентов. Об этом сообщили очевидцы в группе "Питер / Читай Пиши Люби" в соцсети "ВКонтакте".

По словам автора поста, в больницы города ежедневно привозят петербуржцев, которые получили травмы на скользких тротуарах Северной столицы.

На кадрах, опубликованных очевидцем, можно увидеть большое количество горожан, которые вынуждены ждать помощи на кушетках в коридоре. В помещении со стульями практически нет свободных мест, даже пенсионерам приходится стоять. В толпе можно услышать голос женщины, которая возмущается: "Тесно".

Комментаторы под записью отмечают, что в больнице очень большая очередь и пациентам приходится долго ждать, когда к ним подойдут медики. Но выяснилось, что не только в этом стационаре столпотворение.

Везде сейчас так... Мы просидели 3,5 часа, и по итогу на домашнее лечение отправили. Владислав Приходько, "Питер / Читай Пиши Люби"

Отметим, что в больницы прибывают пациенты не только с переломами и ушибами. Так, на Рижском проспекте двухлетняя малышка отравилась снотворным. А в Шушарах школьница попала под колеса автобуса.

Видео: ВКонтакте / Питер / Читай Пиши Люби