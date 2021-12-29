В Шушарах школьница попала под колеса автобуса

В поселке Шушары школьница оказалась под колесами автобуса. По информации Piter.tv, инцидент произошел сегодня, 16 января, на Вишерской улице, когда у автобуса во время движения отвалилось колесо.
Известно, что 55-летний водитель не справился с управлением, в результате чего 15-летняя девушка была сбита. Ее доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.
На данный момент выясняются подробности ДТП. Проводится проверка.
Ранее на Piter.tv: на улице Карпинского прохожий нашел 11-летнего мальчика без сознания.
Фото: Pexels
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все