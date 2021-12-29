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В Шушарах школьница попала под колеса автобуса
Сегодня, 10:33
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В Шушарах школьница попала под колеса автобуса

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У транспортного средства во время движения отпало колесо. Водитель не справился с управлением.

В поселке Шушары школьница оказалась под колесами автобуса. По информации Piter.tv, инцидент произошел сегодня, 16 января, на Вишерской улице, когда у автобуса во время движения отвалилось колесо.

Известно, что 55-летний водитель не справился с управлением, в результате чего 15-летняя девушка была сбита. Ее доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.

На данный момент выясняются подробности ДТП. Проводится проверка.

Ранее на Piter.tv: на улице Карпинского прохожий нашел 11-летнего мальчика без сознания.

Фото: Pexels

Теги: автобус без колеса, дтп на вишерской, школьница, шушары
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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