На улице Карпинского прохожий нашел 11-летнего мальчика без сознания

По версии медиков, ребенок отравился неизвестным веществом.

Юный житель Калининского района попал в больницу с отравлением неизвестным веществом. По информации Piter.tv, пострадавшего поместили в реанимацию.

Петербуржец обнаружил 11-летнего ребенка на газоне на улице Карпинского. Он вызвал скорую и передал мальчика медикам. Врачи установили, что школьник отравился веществом психостимулирующего действия. По словам младшего брата пациента, мальчик вместе с друзьями попросил незнакомого мужчину купить им бутылку водки, после чего дети начали распивать спиртное. Товарищи школьника разошлись по домам, а тот остался на детской площадке.

На данный момент версия младшего брата пострадавшего проверяется. Подробности уточняются.

Известно, что мальчик воспитывается 40-летней матерью. На данный момент женщина не работает.

Ранее на Piter.tv: на проспекте Маршала Жукова 17-летняя школьница отравилась обезболивающим.

Фото: Piter.tv