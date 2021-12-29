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На проспекте Маршала Жукова 17-летняя школьница отравилась обезболивающим
Сегодня, 9:37
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На проспекте Маршала Жукова 17-летняя школьница отравилась обезболивающим

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Девушка попала в больницу. Сейчас она находится в тяжелом состоянии.

В детскую больницу № 5 имени Филатова поступила ученица 11 класса с отравлением таблетками с анальгезирующим эффектом. По информации Piter.tv, пострадавшая сейчас находится без сознания. 

Юную жительницу поселка Горелово в стационар привезла бригада скорой помощи. Известно, что пострадавшая в момент отравления находилась у дома №76/1 по проспекту Маршала Жукова. На данный момент она находится в тяжелом состоянии. 

Известно, что 17-летняя школьница учится в лицее, воспитывается в полной и благополучной семье. Родители являются предпринимателями. 

Подробности случившегося уточняются. Выясняется, при каких обстоятельствах в организме подростка оказалось большое количество пилюль. 

Ранее на Piter.tv: в Ленобласти мать второклассника заявила, что ученики средней школы домогались до ее сына.

Фото: Piter.tv

 

Теги: отравилась таблетками, попала в больницу, поселок горелово, проспект маршала жукова, школьница
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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