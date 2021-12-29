На проспекте Маршала Жукова 17-летняя школьница отравилась обезболивающим

Девушка попала в больницу. Сейчас она находится в тяжелом состоянии.

В детскую больницу № 5 имени Филатова поступила ученица 11 класса с отравлением таблетками с анальгезирующим эффектом. По информации Piter.tv, пострадавшая сейчас находится без сознания.

Юную жительницу поселка Горелово в стационар привезла бригада скорой помощи. Известно, что пострадавшая в момент отравления находилась у дома №76/1 по проспекту Маршала Жукова. На данный момент она находится в тяжелом состоянии.

Известно, что 17-летняя школьница учится в лицее, воспитывается в полной и благополучной семье. Родители являются предпринимателями.

Подробности случившегося уточняются. Выясняется, при каких обстоятельствах в организме подростка оказалось большое количество пилюль.

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Фото: Piter.tv