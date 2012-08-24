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Байкер погиб в ДТП с каршерингом на проспекте Маршала Жукова
Сегодня, 11:54
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Байкер погиб в ДТП с каршерингом на проспекте Маршала Жукова

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Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ.

Правоохранители задержали предполагаемого виновника смертельного ДТП с байкером. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ. 

Как сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, днем 27 июля на проспекте Маршала Жукова 22-летний водитель каршерингового автомобиля не пропустил мотоциклиста при выполнении поворота. Последний двигался во встречном направлении. В результате столкновения мотоцикл наехал на бордюр и опрокинулся, и 24-летний мужчина скончался от полученных травм. Обстоятельства и причины аварии устанавливает полиция. 

Ранее мы рассказывали о том, что эвакуатор и трамвай столкнулись у станции метро "Площадь Ленина". На место происшествия выехал наряд ДПС. 

Фото: ВКонтакте / Мотосолидарность ДТП 

Теги: дтп, проспект маршала жукова
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, ДТП,

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