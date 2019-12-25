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Эвакуатор и трамвай столкнулись у станции метро "Площадь Ленина"
Сегодня, 10:27
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Эвакуатор и трамвай столкнулись у станции метро "Площадь Ленина"

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На место происшествия выехал наряд ДПС для оформления материалов и регулирования дорожной обстановки. 

Утром 28 июля на пересечении Боткинской улицы и улицы Академика Лебедева произошло столкновение эвакуатора с трамваем. Авария случилась около 09:00 в непосредственной близости от станции метро "Площадь Ленина", сообщает 78.ru.

В результате инцидента рельсовое движение оказалось заблокировано. На место происшествия выехал наряд ДПС для оформления материалов и регулирования дорожной обстановки. 

По предварительной информации, пострадавших в результате столкновения нет. О сроках восстановления движения общественного транспорта не сообщается.

Ранее мы сообщили о том, что мотоциклист пострадал в ДТП с Камазом в Ленобласти.

Фото: Piter.TV

Теги: дтп, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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