Эвакуатор и трамвай столкнулись у станции метро "Площадь Ленина"

На место происшествия выехал наряд ДПС для оформления материалов и регулирования дорожной обстановки.

Утром 28 июля на пересечении Боткинской улицы и улицы Академика Лебедева произошло столкновение эвакуатора с трамваем. Авария случилась около 09:00 в непосредственной близости от станции метро "Площадь Ленина", сообщает 78.ru.

В результате инцидента рельсовое движение оказалось заблокировано. На место происшествия выехал наряд ДПС для оформления материалов и регулирования дорожной обстановки.

По предварительной информации, пострадавших в результате столкновения нет. О сроках восстановления движения общественного транспорта не сообщается.

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Фото: Piter.TV