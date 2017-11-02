На проспекте Маршала Жукова благоустроят детскую и спортивную площадку

На территории микрорайона живут 8,5 тыс. человек, рядом находятся школы и детские сады.

В Кировском районе Петербурга благоустроят детскую и спортивную площадку. Соответствующее поручение дал губернатор Александр Беглов.

Как рассказали в Смольном, пространство появится возле дома 66 по проспекту Маршала Жукова. На территории микрорайона живут 8,5 тыс. человек, рядом находятся школы и детские сады. Оборудование планируется обновить до 28 августа.

В прошлом году отремонтировали порядка 50 дворовых площадок. Кроме того, восстановили 720 единиц игрового и спортивного оборудования.

