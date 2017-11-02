  1. Главная
На проспекте Маршала Жукова благоустроят детскую и спортивную площадку
Сегодня, 12:49
На территории микрорайона живут 8,5 тыс. человек, рядом находятся школы и детские сады.

В Кировском районе Петербурга благоустроят детскую и спортивную площадку. Соответствующее поручение дал губернатор Александр Беглов. 

Как рассказали в Смольном, пространство появится возле дома 66 по проспекту Маршала Жукова. На территории микрорайона живут 8,5 тыс. человек, рядом находятся школы и детские сады. Оборудование планируется обновить до 28 августа. 

В прошлом году отремонтировали порядка 50 дворовых площадок. Кроме того, восстановили 720 единиц игрового и спортивного оборудования. 

Ранее на Piter.TV: за 2026 год в Ленобласти благоустроят 170 общественных пространств. 

Фото: пресс-служба Смольного 

