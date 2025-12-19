За 2026 год в Ленобласти благоустроят 170 общественных пространств

Это продолжение многолетней тенденции активного преобразования городской среды в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни".

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко завершил итоговую пресс-конференцию анонсом масштабной программы по благоустройству региона. В 2026 году власти планируют обновить 170 общественных пространств. Об этом сообщает spb.aif.ru.

Это продолжение многолетней тенденции активного преобразования городской среды в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". Как напомнил губернатор, в 2025 году было обустроено 132 общественные территории, и в новом году темпы останутся прежними.

Перечень обновляемых территорий включает дворы жилых домов, городские парки, скверы и площади, которыми местные жители пользуются повседневно.

Кроме того, Дрозденко обратил внимание на тему территориального общественного самоуправления, отметив, что многие проекты формируются непосредственно по инициативе местных сообществ. Губернатор ал поручение ведомствам, ответственным за общественное взаимодействие и местное самоуправление, уделить особое внимание развитию территориальных общественных советов.

Фото: Telegram / Александр Дрозденко