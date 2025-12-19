Ленобласть войдёт в пятёрку регионов по снижению взрослой и детской смертности

Глава региона подчеркнул, что современные достижения в здравоохранении стали лучшими за всю историю Ленобласти.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что регион в 2026 году вошёл в пятерку лидеров России по сокращению уровня смертности взрослых и детей. Об этом информирует "Вечерний Санкт-Петербург".

Кроме того, Дрозденко уточнил, что достигнутые показатели смертности являются самыми низкими за всё время существования Ленинградской области, добавив, что они намерены сохранять высокий уровень стандартов, превышающих среднеевропейские показатели.

Фото: Правительство Ленобласти