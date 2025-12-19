На ремонт подъездных дорог к СНТ в Ленобласти направят полмиллиарда рублей

В рамках двухлетнего плана предусмотрено обновление более 60 автомобильных дорог, обслуживающих СНТ.

Администрация Ленинградской области анонсировала выделение более половины миллиарда рублей из областного бюджета на 2026–2027 годы для приведения в надлежащее состояние дорог местного значения, ведущих к садовым некоммерческим товариществам. Подписанное губернатором Александром Дрозденко постановление предусматривает программу субсидий на проведение дорожных работ.

Заместитель губернатора региона по аграрно-промышленному комплексу Олег Малащенко прокомментировал данную меру, отметив, что реализация этой программы играет ключевую роль в развитии региональной инфраструктуры и повышении качества жизни граждан. Улучшение дорог открывает возможности для лучшей транспортной доступности к садоводствам и содействует общему развитию территорий.

В рамках двухлетнего плана предусмотрено обновление более 60 автомобильных дорог, обслуживающих СНТ. Ремонтные работы затронут Волосовский, Волховский, Всеволожский, Выборгский, Кингисеппский, Кировский, Ломоносовский, Лужский, Приозерский, Сланцевский и Тосненский районы , а также Гатчинский и Сосновоборский округа.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)