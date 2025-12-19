Температура в Ленобласти опустится до -12 градусов 21 января

В ночное время скорость ветра составит умеренные 3-8 м/с, однако днём порывы достигнут 5-10 м/с.

В среду, 21 января, жителям Ленинградской области предстоит столкнуться с неблагоприятными погодными условиями. В течение дня облака будут доминировать на небе, сопровождаясь небольшим количеством осадков. Об этом сообщает ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В ночное время скорость ветра составит умеренные 3-8 м/с, однако днём порывы достигнут 5-10 м/с. Температурный диапазон ожидается довольно широкий: от -2 до -7 градусов Цельсия, а кое-где столбик термометра может опуститься вплоть до -12 градусов.

Следует учесть, что скользкая дорога станет дополнительной проблемой для автомобилистов и пешеходов ввиду ожидаемой гололедицы.



Фото: Pxhere; ФГБУ "Северо-Западное УГМС"