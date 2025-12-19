Во вторник в Петербурге будет облачно и тепло

Пройдут небольшие осадки.

Северная столица сегодня попадёт под воздействие узкого участка высокого атмосферного давления, расположенного вдоль меридианов и окружённого с обеих сторон циклонами. В результате в городе ожидается облачная погода с небольшими осадками в виде снега, а также вероятность образования гололёда на дорогах. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Воздух прогреется до температуры от -1 до -3 градусов, в Ленинградской области показатели будут колебаться в пределах от 0 до -5 градусов.

Северный ветер дует со скоростью 1-6 м/с. Давление атмосферы постепенно снизится, остановившись на отметке 768 мм рт.ст., что превышает средние значения.

Фото: Piter.TV